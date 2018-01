Vos hervat training op Mallorca

Derde zege voor Van Genugten

22:14 Het kan dit jaar niet op voor Ton van Genugten in de Dakar Rally. De Brabantse trucker behaalde in de twaalfde etappe zijn derde dagsucces. Met zijn teamgenoten Bernard der Kinderen en Peter Willemsen legde hij de klassementsproef over 375 kilometer tussen Fiambalá en San Juan in Argentinië het snelste af.