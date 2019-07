Vos klopt Kennedy op de streep in Giro Rosa

Seedorf: mijn toekomst is niet zo belangrijk

16:02 Bondscoach Clarence Seedorf wilde na de uitschakeling van Kameroen bij de Afrika Cup in Egypte niet gaan speculeren. ,,Geef ons even een paar dagen de tijd”, gaf de oud-Oranje-international te kennen. ,,Mijn toekomst is niet zo belangrijk.”