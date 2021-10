Vos klopt wereldkampioene Brand in Waterloo

Teruglezen liveblog SV Urk kan leven met punt in topper en DVS’33 geeft VVOG pak slaag in de Derby van de Veluwe

9 oktober Een mooie zaterdag voor DVS’33, dat in de Veluwse derby de vloer aanveegde met rivaal VVOG (5-0). In de Hoofdklasse profiteerde SC Genemuiden met een 0-4 zege op ONS Sneek van het gelijkspel tussen de nummers één en twee, Eemdijk en Urk (2-2). Genemuiden klimt daardoor over Eemdijk heen naar de tweede plek. Verder overtuigde Sparta Nijkerk wederom als koploper in de Derde Divisie, terwijl ook HHC Hardenberg goede zaken deed. Lees alles nog eens terug in ons liveblog.