Vos pakt eindzege in de Ronde van Noorwegen

Keizer blijft kritisch na zege van Ajax op Groningen

17:12 Trainer Marcel Keizer bleef ook na het eerste succesje van Ajax kritisch op zijn ploeg. ,,We hebben het de eerste vijftig minuten goed gedaan", zei hij na de zege op FC Groningen (3-1). ,,Maar na de 2-0 gaan we toch weer vrijer spelen. En in de positie waarin we zitten is het niet lekker dat dan die 2-1 valt. Daarna hebben we het duel wel weer over de streep getrokken.''