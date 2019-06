Vos slaat dubbelslag in Energy Women's Tour

Wiegman niet tevreden ‘We kunnen veel beter, dat weten ze donders goed’

17:45 Bondscoach Sarina Wiegman herkende in de eerste WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1-0) haar eigen ploeg niet. ,,We kunnen veel beter voetballen dan we hebben laten zien. Dat weten we zelf donders goed’', gaf ze bij de NOS toe na de benauwde zege, met de treffer van invalster Jill Roord in de extra tijd.