Vos sprint naar tweede plaats achter Rivera

Vos viert in Groot-Brittannië haar rentree in het peloton. Ze is helemaal hersteld van een sleutelbeenbreuk, die ze op 22 april opliep bij een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik. Vos eindigde woensdag als zesde in de eerste etappe van de rittenkoers die tot en met zondag duurt.