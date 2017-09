Vos wint etappe en neemt leiding in België

Muguruza nieuwe #1 Vandeweghe stunt tegen Pliskova

20:08 Karolina Pliskova moet nog even wachten op haar eerste winst van een grandslam. De nummer één van de wereldranglijst uit Tsjechië liet zich in de kwartfinale van de US Open verrassen door Coco Vandeweghe. De Amerikaanse nummer 22 van de mondiale tennisladder zegevierde in twee sets: 7-6 (4) 6-3.