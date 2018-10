Vos wint in wereldbeker na prachtige strijd met Worst

Worst was in de voorlaatste ronde aangesloten bij Vos die er in de tweede ronde vandoor was gegaan. Ze werd nog wel tweede. Vos had eerder al de eerste wedstrijd om de wereldbeker gewonnen, in het Amerikaanse Waterloo, en verstevigde haar leidende positie in het klassement waarin de Belgische Sanne Cant tweede is.



,,Ik ben vrij vroeg in de aanval gegaan, ik wilde niet gevangen zitten in een groepje’', vertelde Vos, die later weer gezelschap kreeg van Worst. ,,Ik voelde haar steeds dichterbij komen en daarom besloot ik ietwat in te houden en haar bij mij te laten komen.’' In de slotronde koos Vos opnieuw voor de aanval. ,,Ik sloeg een gaatje op een helling. Dat was het sein om nog harder door te trekken en mijn voorsprong uit te bouwen. Dit geeft de burger moed. Ik ga met een goed gevoel naar huis.’’



De vierde cross om de wereldbeker is op 17 november in het Tsjechische Tabor.