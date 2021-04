Vraagtekens bij Ajax richting clash met AS Roma: ‘Afwachten of Stekelenburg kan spelen’

Ten Hag ging tijdens de persconferentie als eerste in op de inzetbaarheid van doelman Stekelenburg, die afgelopen weekend tijdens de warming-up voor het duel met sc Heerenveen geblesseerd afhaakte. ,,Het is geen probleem voor de lange termijn, maar of het snel genoeg kan gaan voor morgenavond, dat zullen we gaan zien", liet de trainer weten. ,,Het is de bedoeling dat Stekelenburg vanmiddag meetraint. De medische staf is nu ook met hem bezig. We bekijken van uur tot uur hoe het gaat en of we dan de volgende stap kunnen zetten.”