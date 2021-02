Vreemde situatie in Melbourne: geblesseerde Djokovic na pauze verder in lege arena

Djokovic gleed in de derde set uit en had daarna duidelijk last van een blessure in zijn zij, of rond de rib. Hij verloor de derde set, maar werd halverwege het vierde bedrijf even geholpen door een onderbreking. In Melbourne, waar het tien uur later is dan in Nederland, gaat om middernacht een nieuwe lockdown in. Daarom moet het tennispark verlaten zijn door de duizenden aanwezige tennisfans. Om de grootste baan van het park te ontruimen, verlieten Djokovic en Fritz even de baan bij een stand van 7-6, 6-4, 3-6, 2-3.