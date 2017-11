Vreemdste 'virtual safety car-situatie' ooit?

Steward zijn bij de Formule 1 heeft zo zijn voordelen, maar ook zeker z'n nadelen. Dat ondervond er eentje vanmorgen tijdens de laatste vrije training van het seizoen in Abu Dhabi. Vanwege het zonnige weer hadden supporters parasols meegenomen, maar eentje vloog het circuit op. Een virtual safety car volgde zodat er tijd was voor een steward de parasol van het circuit af te halen. Toen de tijd rijp was, riepen z'n makkers: Run Charlie, run!'