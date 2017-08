Vrees niet Belgen, het Max-leger is groot genoeg voor twee 'thuisraces'

Was er in de jaren negentig het rode Duitse leger van Michael Schumacher, nu marcheert het oranje leger een weekend door Wallonië. Prachtig vindt ook de race-organisatie het. De speaker spreekt weer Nederlands. De fanzone is qua merchandise nog net wat meer ingericht op de Nederlandse bezoeker. En er wordt door de organisatie alles aan gedaan om de in- en uittocht van de Nederlandse fans in goede banen te leiden. Tot zover het gejubel. Want tegelijkertijd herkennen ze in Wallonië ook een gevaar in de populariteit rondom Max Verstappen. Ja, ook André Maes is op de hoogte van de wilde plannen in Zandvoort en Assen, die beiden onderzoeken of een Nederlandse GP er ooit weer in zit. De promotor van de GP in Spa-Francorchamps vertelde dit weekend dat hij daar niets in ziet. Omdat de locaties volgens hem niet voldoen, maar vooral vanwege het feit dat hij ergens de vrees heeft dat een GP bij de noorderburen wel eens ten koste zou kunnen gaan van ‘zijn’ race. Want waarom zou al dat volk nog naar Spa afzakken als er in eigen land al een GP live te aanschouwen is? Maes vertrouwde een collega van De Volkskrant toe dat slechts acht procent van alle bezoekers afkomstig is uit België. En meer dan de helft komt uit Nederland. Niet zo onlogisch dus dat Maes met zijn race pleit voor exclusiviteit in de Benelux.