Vreugdenhil en Stelt winnen Alternatieve Elfstedentocht op Weissensee

Vreugdenhil won na een wedstrijd over 200 kilometer de eindsprint van een kopgroep van zeventien man. Hij duwde zijn schaats net iets eerder over de finish dan Crispijn Ariëns, de winnaar van 2017. Jordy Harink gleed als derde over de meet.

Vreugdenhil had 5 uur, 31 minuten en 45 seconden nodig voor de tocht. Hij is de opvolger van Erik Jan Kooiman. De winnaar van de vorige editie haalde deze keer het einde niet.

Het duurde lang in de wedstrijd eer een schaatser serieus los kwam uit het peloton. Niels Overvoorde was de moedige strijder die het in zijn eentje probeerde. Zijn avontuur duurde 40 kilometer. Met nog 50 kilometer te gaan werd hij teruggehaald en waren nog 40 van de 98 gestarte schaatsers in koers. Na een spervuur aan demarrages bleef een groep van zeventien rijders over die de laatste de ronde van 10 kilometer inging.

Open Nederlands kampioen Mart Bruggink maakte deel uit van die groep, maar hij kwam te kort in de eindsprint. Ook Gary Hekman zat erbij, maar de winnaar van de Grand Prix op maandag kwam ten val op het laatste stuk naar de finish.

Van der Stelt

Van der Stelt heeft de Alternatieve Elfstedentocht bij de vrouwen op haar naam geschreven. De 26-jarige fysiotherapeute uit Sassenheim was in de tocht over 200 kilometer de sterkste van een kopgroep van zeven rijdsters.

In een lange sprint naar de finish troefde ze Manon Kamminga af. Ineke Dedden eindigde als derde. Van der Stelt was afgelopen zaterdag op het Open NK op de Weissensee nog tweede geworden. Ze is de opvolger van Anne Tauber, die dit keer de slag miste.

Van der Stelt was niet mee met de eerste vluchtgroep die al vroeg in de wedstrijd ontsnapte. Ze haakte wel aan in een groep achtervolgers die na 80 kilometer de aansluiting vond. Vijftien vrouwen begonnen aan het tweede deel van de race en die groep dunde uit tot de zeven schaatssters, die aan de finale begonnen. Chantal Hendriks en Kim Muusse probeerden nog te weg te komen, maar kregen geen ruimte. Waarna Van der Stelt het kon afmaken in de eindsprint.

ralph blijlevens on Twitter Frank Vreugdenhil wint #aew19 https://t.co/no6PrxmSes