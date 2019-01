Vreugdenhil wint Alternatieve Elfstedentocht op Weissensee

Vreugdenhil won na een wedstrijd over 200 kilometer de eindsprint van een kopgroep van zeventien man. Hij duwde zijn schaats net iets eerder over de finish dan Crispijn Ariëns, de winnaar van 2017. Jordy Harink gleed als derde over de meet.

Vreugdenhil had 5 uur, 31 minuten en 45 seconden nodig voor de tocht. Hij is de opvolger van Erik Jan Kooiman. De winnaar van de vorige editie haalde deze keer het einde niet.

Het duurde lang in de wedstrijd eer een schaatser serieus los kwam uit het peloton. Niels Overvoorde was de moedige strijder die het in zijn eentje probeerde. Zijn avontuur duurde 40 kilometer. Met nog 50 kilometer te gaan werd hij teruggehaald en waren nog 40 van de 98 gestarte schaatsers in koers. Na een spervuur aan demarrages bleef een groep van zeventien rijders over die de laatste de ronde van 10 kilometer inging.