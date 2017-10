Vriendelijke Belg Veuchelen (39) zwaait af als wielrenner

,,Wielrennen heeft me veel gegeven, maar na veertien seizoenen is het tijd voor een nieuwe stap. Ik wil graag actief blijven in de sport en het wielrennen", liet de winnaar van Dwars door Vlaanderen in 2006 weten.

Volgens zijn ploegleider Hilaire Van der Schueren is Veuchelen een renner die op alle terreinen inzetbaar was. ,,Hij was een trouwe pion waar ik op kon rekenen als er hard op kop moest gereden worden. Ik heb negen jaar graag met hem samengewerkt. Gaandeweg werd hij ouder, tot het moment aanbrak waarop hij de oudste renner in de ploeg was. Daar konden we wel eens om lachen. Hij is in de rol van wegkapitein gegroeid.''