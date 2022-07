Vroege vluchter Davide Ballerini mag in Ronde van Wallonië eindelijk weer juichen

Ballerini boekte vorig jaar in februari zijn mooiste zege uit zijn carrière door de Omloop Het Nieuwsblad te winnen. Sindsdien staat de zegeteller stil. Vandaag had de 27-jarige Italiaan het plan om mee te springen in de vroege vlucht. Samen met vijf andere renners reed hij lange tijd voor het peloton uit op het heuvelachtige parkoers rondom Durbuy.



Achter de zes koplopers - waarvan alleen Rui Oliveira en José Joaquin Rojas met Ballerini over wisten te blijven - versnelde Matthias Skjelmose uit het peloton op jacht naar de koplopers én het geel. De Deen van Trek-Segafredo reed zich helemaal leeg om de leiderstrui van Stannard over te nemen, maar slaagde niet in zijn opzet. Het peloton zat de koplopers op de hielen en strandde op luttele seconden van de winnaar Ballerini, die in een sprint afrekende met Rojas, Oliveira en Skjelmose. Biniam Girmay won daar enkele meters achter de sprint van het peloton.