Vroege vluchter Wallays blijft net uit greep van peloton

Op voorhand leek de etappe uit te zullen draaien op een massasprint. Dat belette de immer aanvalslustige Jetse Bol niet om toch voor het offensief te kiezen. Hij kreeg Jelle Wallays en Sven Erik Bystrøm mee in zijn zog. Het peloton ging akkoord, gaf het trio niet teveel speelruimte. Het wedstrijdverloop lag voor enkele uren vast.



Groter dan drie minuten werd de voorsprong nooit, waardoor de ondernemening bij voorbaat al gedoemd leek om te mislukken. Geen seconde leek de ritzege er in te zitten voor één van de vroege vluchters. In de laatste kilometers liep de samenwerking in het peloton echter niet meer van een leien dakje. De sprinters zouden uiteindelijk enkele meters tekort komen.



Jetse Bol moest zijn kompanen in de slotfase laten rijden en werd opgeslokt door het peloton. Zijn offensieve manier van koersen leverde hem vandaag wel de prijs van de strijdlust op.



Wallays en Bystrøm begaven zich als stervende zwanen naar de finish. Met het aanstormende peloton op de achtergrond klopte de Belg de Noor in een sprint met twee. Peter Sagan begon zijn sprint van heel ver, maar kwam net te laat en moest genoegen nemen met de derde plek. Danny van Poppel werd zesde in de aankomstplaats waar hij in 2015 zijn eerste en vooralsnog enige ritzege in een grote ronde behaalde.



De klassementsrenners hielden zich koest in de biljartvlakke etappe. Simon Yates begint morgen als leider aan het beslissende tweeluik. Zijn voorsprong op Alejandro Valverde bedraagt slechts 25 seconden. Enric Mas is derde op 1.22.



Steven Kruijswijk is beste Nederlander op de vijfde plaats. Hij volgt op 1.48 van Yates.