Vroeger, toen de koers soms nog oogde als modderballet

Sindsdien bleef het droog in ‘De Hel van het Noorden’. Jaar na jaar na jaar – de huidige generatie klassiekerrenners heeft nooit een natte Parijs-Roubaix gereden. Ze kennen de beelden alleen van televisie. Zestien edities werden verreden zonder gladde kasseien, zonder regen en zonder modder. En dat terwijl het volgens verschillende weerstations in april gemiddeld één op de vier dagen (al dan niet een deel van de dag) regent in Roubaix. De kans dat het er zestien zondagen in april droog blijft, is welgeteld één procent.



Het weer is van grote invloed in ­Parijs-Roubaix. Regen kan de koers op z’n kop zetten. De kasseien worden glibberig, de graskanten zompig en modderig. Het vraagt nóg meer stuurmanskunst van de renners, wat in het voordeel is van degenen met een cross- of mountainbikeachtergrond. Daarnaast wordt er méér gevallen, rijden de renners verder uit elkaar en kan de kou ook nog een rol spelen. Niet voor niets houden renners en ploegleiders het weerbericht in de week voor Parijs-Roubaix in de gaten met een mengeling van hoop en vrees. De één slaakt een zucht van verlichting als het droog blijft, de ­ander ziet het als een gemiste kans.