Vrouwelijke coureur in beeld voor Formule 1-test

Murray verliest in tweede ronde Zhuhai

18:01 Andy Murray heeft zijn eerste zege in het enkelspel op de ATP Tour sinds zijn ingrijpende heupoperatie geen vervolg kunnen geven. De 32-jarige Schot verloor in de tweede ronde in het Chinese Zhuhai van de Australiër Alex de Minaur: 6-4, 2-6 en 4-6.