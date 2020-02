Vrouwenversie Amstel Gold Race met meer teams en hoger prijzengeld

McIlroy na vijf jaar weer 's werelds beste

12:36 Rory McIlroy voert na vijf jaar weer de wereldranglijst aan. De viervoudig majorwinnaar neemt de leiding over van de Amerikaan Brooks Koepka. McIlroy eindigde vorige maand als gedeeld derde op het Farmers Insurance Open en werd vierde op het World Tour Championships in Dubai. Even daarvoor had de Noord-Ier de WGC-HSBC Champions in Shanghai gewonnen.