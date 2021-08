Vuurdoop AZ voor 50.000 uitzinnige Schotten in Celtic Park

Door Nik Kok



Spelen voor volle tribunes zal voor de meeste AZ-spelers wel even wennen zijn na het stille vorige seizoen in de eredivisie en de Europa League. Het Mandemakers Stadion in Waalwijk was afgelopen zaterdag nog een rustige kennismaking, met slechts 3860 toeschouwers. Maar 50.000 fanatieke Schotten in Glasgow, in het eerste van twee duels om een plaats in de groepsfase van de Europa League, zijn wel even wat anders.