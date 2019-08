VVV verrast met proefperiode Cattermole, PSG wil Modric en Vinícius Júnior

De transferperiode in is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Kerk blijft bij FC Utrecht

FC Utrecht is erin geslaagd Gyrano Kerk langer aan zich te binden. De 23-jarige aanvaller verlengde zijn contract in Galgenwaard tot medio 2023.

VVV-Venlo verrast met proefperiode Cattermole

Lee Cattermole is op proef bij VVV-Venlo. De verdedigende middenvelder krijgt een kans om trainer Robert Maaskant van zijn kwaliteiten te overtuigen. De schoffelaar was jaren een bekend gezicht in de Premier League. Hij speelde 272 duels in de topcompetitie. Cattermole kwam vanaf 2009 uit voor Sunderland en bleef die club, ondanks meerdere degradaties, lang trouw. De 31-jarige Engelsman speelde vorig seizoen met Sunderland in de League One, het derde niveau in zijn land. Hij kwam eerder uit voor Middlesbrough en Wigan Athletic.

Finnbogason blijft FC Augsburg trouw

Alfred Finnbogason heeft zijn contract bij FC Augsburg opengebroken en met twee jaar verlengd. De spits uit IJsland zette zijn handtekening onder een verbintenis die in de zomer van 2022 afloopt. Finnbogason speelt sinds 2016 voor Augsburg. Hij verliet sc Heerenveen vijf jaar geleden voor een Spaans avontuur met Real Sociedad. FC Augsburg opent zaterdag het nieuwe seizoen in de Bundesliga met een uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund.

PSG wil Modric en Vinícius Júnior betrekken in Neymar-deal

Een nieuwe dag en dus nieuwe geruchten over een mogelijke megatransfer van Neymar. Real Madrid maakt volgens de Spaanse krant Marca een kans om de Braziliaan in te lijven, mits het Luka Modric en Vinícius Júnior in de deal wil betrekken. FC Barcelona is, zoals we gisteren meldden, ook nog in de race. De Catalanen zijn bereid om 100 miljoen euro te bieden inclusief Philippe Coutinho en Ivan Rakitic, die nog wel moeten worden overtuigd om de overstap te maken. Mogelijk verhuist ook Ousmane Dembélé naar Parijs, zodat Neymar kan terugkeren in Camp Nou. Drie spelers en 100 miljoen euro dus.

Bakayoko kan op huurbasis terug naar AS Monaco

Tiemoué Bakayoko mag volgens de Daily Mail deze zomer vertrekken bij Chelsea. De Franse middenvelder maakte tijdens het seizoen 2016/2017 veel indruk bij AS Monaco in onder meer de Champions League en daarmee verdiende hij een transfer naar Stamford Bridge. Zijn eerste seizoen bij Chelsea was geen onverdeeld succes. Dat gold ook voor de uitleenbeurt aan AC Milan afgelopen jaargang. Nu kan Bakayoko op huurbasis terugkeren naar de club waar hij doorbrak: AS Monaco.

AS Roma-talent Zaniolo maakt einde aan geruchten en verlengt contract



Nicolo Zaniolo (20) werd deze zomer gelinkt aan een overgang naar Manchester United, Tottenham Hotspur en Juventus, maar de getalenteerde middenvelder vertrekt niet. Hij heeft zijn contract bij AS Roma met liefst vijf jaar verlengd. Volgens Zaniolo was dat allesbehalve een lastige beslissing. De clubs stonden voor hem in de rij nadat hij vorig seizoen zijn doorbraak beleefde. Zij moeten dus nog even geduld hebben.