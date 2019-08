Waarom accepteren we de dood in het wielrennen?

Mezgec wint voor een tweede keer in Ronde van Polen

17:18 Wielrenner Luka Mezgec heeft de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Sloveen behaalde daarmee zijn tweede zege in de koers, nadat hij eerder al de snelste was in de tweede etappe. Hij finishte in de sprint voor de Spanjaard Eduard Prades en de Engelsman Ben Swift.