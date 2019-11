Waarom Advocaat bij Rangers zijn mooiste jaren beleefde

Door Mikos Gouka



Het leek een soort scrum. Dick Advocaat pontificaal in het midden, omringd door een leger aan Schotse journalisten. Die waren gisteren in de Kuip neergestreken en leken de 72-jarige Hagenaar direct na de officiële persconferentie niet meer los te laten. Advocaat moest vertellen over de jaren 1998 tot en met 2001 toen hij op Ibrox Park de baas was van Glasgow Rangers. Advocaat moest slikken toen het over Fernando Ricksen ging. En de 72-jarige trainer van Feyenoord was aan de vooravond van het treffen met Rangers FC lovend over de kwaliteit van de tegenstander. ,,Een overwinning voor Feyenoord zou een verrassing zijn’’, zegt Advocaat. ,,Rangers FC is goed.’’