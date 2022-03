Waarom B-staal van veldrijder Toon Aerts na 37 dagen nog steeds niet onderzocht is

Zevenendertig dagen nadat bekend werd dat in een urinestaal van Aerts het verboden product letrozole metabolite was aangetroffen, is het B-staal van die dopingcontrole nog steeds niet onderzocht. Dat is fors langer dan normaal. ,,Normaal gezien wordt er gemikt op een periode van acht dagen, maar door de corona-drukte, uitval van personeel en nood aan nieuwe onderdelen kan het tegenwoordig tot een maand duren”, duidt Peter Van Eenoo, hoofd van het antidopinglab in Gent.



Op 15 februari werd gecommuniceerd dat Aerts positief had getest. Drie dagen later had zijn management een aanvraag voor een B-staal verstuurd. De B-staal zal echter pas op 6 april onderzocht worden in het labo van Keulen. De reden dat Aerts en zijn management zo lang moeten wachten is omdat het labo in Keulen geteisterd werd door een covid-golf. Dat is tegenslag voor Aerts en zijn management, want pas wanneer de uitslag van de B-staal bekend is, kunnen verdere stappen ter verdediging ondernomen worden.