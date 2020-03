Waarom de toekomst van het wielrennen op het spel staat

‘Europese voetbal­clubs in voortbe­staan bedreigd’

26 maart De Europese voetbalclubs worden door de coronacrisis in hun voortbestaan bedreigd. Dat schrijft voorzitter Andrea Agnelli van de ECA, de associatie van Europese clubs. Hij meldt in een brief aan de meer dan 200 aangesloten clubs dat de ECA met de Europese bond UEFA praat over het verlichten van de strenge financiële regels waar de clubs aan moeten voldoen.