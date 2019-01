Waarom Dennis Rodman twee ton schadevergoeding moest aftikken

Dennis Rodman mag je rustig een excentrieke sportman noemen. De Amerikaanse basketballer zat onder de tatoeages in een tijd dat dit slechts was voorbehouden aan zeelieden en boeven. Hij verfde zijn haar in alle denkbare kleuren, had een kilo aan piercings in zijn gezicht, droeg geregeld vrouwenkleren en deelde ooit de lakens met Madonna. Na zijn loopbaan bouwde Rodman een innige vriendschapsband op met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Excentriek dus.

Rodman verwierf internationale bekendheid toen hij midden jaren negentig bij de Chicago Bulls van Michael Jordan ging basketballen. Daar, in misschien wel de bekendste en beste basketbalploeg aller tijden, speelde hij als blocker en werd hij twee keer verkozen tot NBA-verdediger van het jaar. Rodman werd ‘The Worm’ genoemd, een bijnaam die zijn moeder hem gaf toen ze haar zoon zijn lichaam in allerlei bochten zag wringen achter de flipperkast.



Toen Rodman op 15 januari 1997 in de wedstrijd tegen de Timberwolves over de fotografen aan de rand van het veld struikelde, richtte cameraman Eugene Amos zijn lens op de gevallen basketballer. Rodman toonde zijn korte lontje met een trap in de edele delen van Amos. Het leverde ‘The Worm’ elf wedstrijden schorsing op. De cameraman, die zich met een brancard van het veld liet dragen, ontving van de basketballer een schadevergoeding van twee ton. Zo worden dergelijke zaken in Amerika immers afgehandeld.



