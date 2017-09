Waarom Guardiola Feyenoord geen makkie vindt

Of het een makkie wordt morgen, werd de Spaanse manager gevraagd. ,,Nee, waarom dat? Feyenoord heeft juist meer prijzen gewonnen dan Manchester City. En geschiedenis telt mee, absoluut!"



Met de duurste selectie ooit reisde Guardiola af naar Rotterdam. Volgens een onderzoeksbureau spendeerde Manchester City de voorbije jaren liefst 853 miljoen euro aan de selectie waarmee Guardiola nu werkt. Dat wil volgens de trainer echter niet zeggen dat zijn peperdure formatie wel eventjes wint in De Kuip. ,,Uitduels in de Champions League zijn altijd zwaar en ik weet hoe de sfeer in dit stadion kan zijn. Als je verwacht dat ik ga zeggen dat we veel beter zijn dan Feyenoord: dat zeg ik dus niet", zei Guardiola. Hij liet weten zich prettig te voelen bij Nederland voetballand. ,,Een land waar ze houden van, en waardering hebben voor voetbal. Ik vind het leuk om hier te spelen.



Net als Giovanni van Bronckhorst een half uurtje eerder, had Guardiola lovende woorden over voor zijn collega-trainer. ,,Ik zie zijn hand bij dit Feyenoord, een typisch Hollands vleugelteam. Van Bronckhorst was een speciale voetballer en een speciaal mens."



Guardiola kent Van Bronckhorst uit hun gezamenlijke tijd bij Barcelona. ,,In Barcelona had Gio het vaak over Feyenoord en De Kuip. Geweldig dat hij zijn club nu succes bezorgt."