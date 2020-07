Waarom Guardiola zo gek is van Nathan Aké

Door Sjoerd Mossou



Nathan Aké degradeerde onlangs roemloos met Bournemouth, als de nummer 18 van de Premier League, een club met ronduit matige defensieve statistieken. Al jaren prijkt de club uit Zuid-Engeland hoog in de lijsten van meeste tegengoals – en al sinds 2016 met de Nederlander in het hart van de verdediging.



Toch is trainer Pep Guardiola al maanden vastbesloten om juist Aké naar Manchester te halen, en niet andere hooggewaardeerde centrumverdedigers zoals Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund), David Alaba (Bayern München) of Kalidou Koulibaly (Napoli).



City zoekt al een tijdje een back-up en concurrent voor de Spanjaard Aymeric Laporte, die geregeld met blessures worstelde en vaak moeizaam werd vervangen binnen de huidige selectie. Juist Aké past volgens Guardiola en zijn scoutingstaf perfect in dat plaatje, ondanks de status van de club waar hij speelt: zoiets als het FC Emmen van Engeland.