Waarom het geen schande is dat PSV verloor van ‘The Harry Kane Team’

Zijn gemiddelde van 0,93 doelpunten per Champions League-duel is een hoger moyenne dan van wie dan ook in de historie van het toernooi. Achter hem komt Lionel Messi (0,83) en vlak daarna Cristiano Ronaldo en Ruud van Nistelrooy (0,77) – al moet daarbij wel worden aangetekend dat dat trio veel meer wedstrijden in de Champions League speelde. Maar niets wijst erop dat Kane, die met zijn 25 jaar zijn beste jaren waarschijnlijk nog voor zich heeft, dit tempo niet nog jaren kan aanhouden. Eerder lijkt het de vraag, als Kane Spurs trouw blijft, of die ploeg zich wel jaarlijks kan kwalificeren voor het toernooi.



Kane, kind van de club en geboren in de Londense wijk Chingford, rijgt de goals ook aaneen in de Premier League. Liefst 114 doelpunten maakte hij in 164 doelpunten, waarmee hij op jonge leeftijd al op de achttiende plek staat van de lijst met topscorers aller tijden in de Premier League. Ter illustratie: nummer twee Wayne Rooney eindigde op 208 goals in zestien seizoenen. Dit is pas het vijfde volwaardige seizoen van Kane waarin hij praktisch alles speelt. In februari van dit jaar werd Kane de 27ste deelnemer van de ‘club van 100' in de Premier League. Alleen Alan Shearer (124 tegenover 141 van Kane) had minder wedstrijden nodig om op de grens van honderd doelpunten te komen.