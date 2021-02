Waarom het volkomen logisch is dat Hamilton maar voor één jaar bijtekent bij Mercedes

Loopbaan in tien hoofdstukken Zlatan Ibrahimo­vic (39) bereikt met 500ste goal ongekende mijlpaal

7 februari Zlatan Ibrahimovic (39) is dit seizoen niet te houden. In de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Crotone maakte de Zweed de eerste twee goals in de 4-0 zege en kwam daarmee op 501 goals in zijn indrukwekkende clubloopbaan. AC Milan neemt de koppositie in de Serie A weer over van Internazionale.