Waarom Hirschi plotseling is vertrokken bij Team DSM

Met Hirschi en Pogacar heeft UAE, waar met Mauro Gianetti een andere Zwitser aan het roer staat, nu het allerbeste van twee werelden in huis. Het duo kan elkaar van dienst zijn in zowel het klassieke als het (grote)rondewerk.



In de Ardennenklassiekers vormt Hirschi bovendien een waardig alternatief voor Diego Ulissi, die voor onbepaalde tijd aan de kant staat met hartproblemen, en krijgt hij Costa en Formolo in steun. In de Vlaamse klassiekers zal hij onder anderen kunnen rekenen op Trentin, Kristoff en Gaviria.