Waarom John van 't Schip geen geld durft te zetten op Olympiakos-PSV

,,Als PSV in goeden doen is, hebben ze veel kwaliteit. Met name voorin. Maar Olympiakos steekt er in Griekenland inmiddels wel behoorlijk bovenuit, qua aantal landstitels in de laatste twintig jaar en daardoor ook qua financiële middelen en selectie”, aldus de bondscoach van het Griekse elftal. ,,Ik zou ze denk ik evenveel kans geven nu.”

Quote Daar zijn Grieken sowieso wel sterk in, spelhervat­tin­gen John van ‘t Schip Het is voor PSV het tweede bezoek aan Griekenland in de Europa League dit seizoen. De Eindhovenaren gingen begin november in de groepsfase hard onderuit bij PAOK Saloniki: 4-1. Bij rust stond PSV nog op voorsprong. ,,De eerste helft was PSV heer en meester. Maar ze betaalden het overwicht niet uit in doelpunten”, weet Van ‘t Schip nog. ,,De tweede helft zijn ze daar heel hard op afgestraft.” PSV won de thuiswedstrijd later die maand met 3-2 en bereikte uiteindelijk vrij overtuigend de volgende ronde.

PAOK staat momenteel vierde in de Griekse competitie, met 14 punten achterstand op Olympiakos. De koploper verloor afgelopen weekeinde voor het eerst dit seizoen, van Panathinaikos (2-1). Heel veel waarde hoeft er aan die nederlaag niet te worden gehecht, vindt Van ‘t Schip. ,,Olympiakos was optisch de betere ploeg. De tweede treffer van Panathinaikos viel vanuit het niets eigenlijk, uit een corner. Daar zijn Grieken sowieso wel sterk in, spelhervattingen. Daar hebben ze patent op.”

Het zijn voor Van ‘t Schip de komende weken de laatste wedstrijden die hij ziet voordat hij zijn selectie bekend moet maken voor de eerste fase van de WK-kwalificatie van eind maart. Griekenland is ingedeeld in een poule met onder meer Spanje en Zweden. ,,We beginnen direct met een uitwedstrijd tegen Spanje. Het wordt lastig, maar je weet het nooit. Daarna krijgen we Georgië op bezoek, die moeten we sowieso winnen”, aldus de 57-jarige Van ‘t Schip, die in het najaar met Griekenland in de Nations League net naast promotie greep.

,,We hebben best wat goede kritieken gekregen voor de manier waarop we bezig zijn”, vervolgt hij. ,,Voor de manier waarop we willen spelen. Dat is wat avontuurlijker dan ze gewend waren. Maar we moeten ook realistisch zijn. We kunnen niet spelen op een manier zoals FC Barcelona of Manchester City dat doet. Maar we streven vanuit balbezit wel bepaalde dingen na. Maar in het DNA van de Grieken zit ook dat ze verdedigen. En dat willen we ook niet helemaal weghalen, dat is ook niet nodig.”

Griekenland miste het EK van 2016, het WK van 2018 en het land is er ook komende zomer bij het EK niet bij. Van ‘t Schip: ,,Griekenland is wat dat betreft aardig weggezakt. Maar het is wel een land waar de verwachtingen altijd hoog zijn. Het valt met het beperkte aantal van dertien tickets voor Europese landen niet mee, maar we gaan wel de uitdaging aan om ons te plaatsen voor het WK in Qatar.”