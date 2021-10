Waarom NEC zeker tot 2022 een ander stadion denkt te moeten vinden: onderzoek ‘echt wel even bezig’

1. Hoe verloopt zo’n onderzoek precies?

Royal Haskoning DHV wil zelf geen toelichting geven. Maar over het algemeen verzamelt een ingenieursbureau eerst zoveel mogelijk informatie, zeggen Arnoud Willemsen van branchevereniging Koninklijke NLingenieurs én Rudi Roijakkers van ingenieursbureau ABT. Dat laatste bedrijf uit Velp was enkele jaren terug betrokken bij onderzoek naar betonscheuren in het stadion van NAC Breda.



Onder het inwinnen van informatie valt volgens beiden het opvragen van bouwtekeningen en het nemen van monsters van materialen als beton, als dat nodig blijkt. In sommige gevallen gaat zo’n monster naar een laboratorium. Op basis van dit soort kennis kunnen mogelijke oorzaken van de instorting op een rijtje worden gezet, luidt de uitleg.



,,Denkbaar is dat trillingen als gevolg van ritmisch springen een rol hebben gespeeld bij dit voorval”, zegt Willemsen. Vervolgens moeten alle veronderstellingen worden getoetst. ,,Dat kan door de situatie ter plekke te simuleren met een rekenmodel.” Pas als de oorzaak van de scheur duidelijk is, heeft het zin naar de gevolgen voor de rest van het stadion te kijken, voegt Roijakkers toe.