Waarom Parijs-Roubaix doorging na de dramatische val van Goolaerts

Trainingskamp Van Bronckhorst: In alle rust voorbereiden op de bekerfinale

15:27 Feyenoord vertrekt vandaag voor een korte trip naar Marbella. ,,Ik wilde graag de groep nog een keer bij elkaar hebben, zodat we ons gezamenlijk en in alle rust kunnen voorbereiden op de laatste weken van het seizoen. Deze week was daarvoor de enige mogelijkheid'', legt trainer Giovanni van Bronckhorst zijn besluit uit.