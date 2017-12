Waarom Raymond van Barneveld oordopjes in heeft

Een pijl een centimetertje naar links of naar rechts, het kan op dit WK zomaar enkele tienduizenden euro’s meer of minder schelen. Hoe houd je als darter de concentratie, terwijl er achter je de hoempapa wordt gedanst en het carnaval in het kwadraat is? Raymond van Barneveld kiest vanavond weer voor oordopjes.

Dat Raymond van Barneveld oordopjes in doet, is enigszins opvallend. Hij kan altijd rekenen op de steun het publiek, zijn 'Barney Army'. Ongetwijfeld kiezen de fans ook vanavond, in de laatste partij van de dag, zijn kant en niet die van Kyle Anderson. ,,Maar ik weet ook: dat kan zomaar omslaan”, zegt de 50-jarige Hagenaar. ,,En dat moment wil ik niet afwachten. Met mijn oordoppen komt het geluid nu voor slechts 25 procent binnen.”

Van Barneveld heeft het darts zien veranderen. En met hem andere oudgedienden. Toen Paul Lim afgelopen maandag werd bezongen als een halfgod en Alexandra Palace wel elektrisch geladen leek, moest de 63-jarige man uit Singapore even denken aan zijn WK-debuut in 1982. Gniffelend: ,,Als er mensen in het publiek wat luider aan het praten waren of het wat rumoerig was dan greep de caller in. Please be quiet, klonk het dan. Kun je het je nog voorstellen?”

Nee, al jaren wordt niemand meer tot stilte gemaand. Het is carnaval in het kwadraat. En probeer je van al dat gezang en gebrul maar eens af te sluiten. ,,De tijden zijn veranderd”, zegt Lim schouderophalend. ,,Je moet er gewoon mee dealen. En wil of kun je dat niet, ben je nu niet meer geschikt voor deze sport.”

Elke darter gaat er anders mee om. Het is bekend dat veel spelers van tevoren alcohol drinken om zich iets minder te laten meevoeren op de geluidsgolven van de fans. Veteranen als Mervyn King, maar dus ook Van Barneveld kiezen er tegenwoordig voor om met oordopjes in te spelen. Worden de decibellen van het volksfeest iets gedempt.

Velen wagen zich niet aan oordopjes. ,,Nee, vanaf dat moment geef je eigenlijk aan dat je last hebt van het geluid en ben je er teveel mee bezig”, denkt de Belg Dimitri van den Bergh. ,,Vaak krijg ik juist vleugels van het publiek. Laat ik mijn spel er vooral positief door beïnvloeden.”

Tweevoudig wereldkampioen en titelverdediger Michael van Gerwen peinst er niet over oordopjes in te doen. ,,Heb ik nog nooit geprobeerd.” Gewoon darten, geen fratsen, vindt de Vlijmenaar. ,,Als je last hebt van de herrie ben je gewoon niet geconcentreerd genoeg.”

Het gezang in Alexandra Palace brengt Van Gerwen sowieso niet van de wijs. ,,Op het EK in het Belgische Hasselt had ik meer moeite. Daar wordt Nederlands gesproken. Maar ook dan is het niet zo dat je meteen een 1 gooit in plaats van een triple 20. Soms raak je net iets afgeleid, een andere keer helpt het juist als je een aanmoediging oppikt. Ik geef nooit andere dingen de schuld, alleen mezelf.”