Waarom Teun Koopmeiners perfect zou passen bij Atalanta

AZ is in gesprek met Atalanta Bergamo over Koop­meiners

10:13 AZ is momenteel in gesprek met Atalanta Bergamo over een overgang van Teun Koopmeiners naar die club. Vorige week meldde de Italiaanse club zich voor het eerst officieel bij AZ-directeur Max Huiberts met het noemen van een eerste bedrag.