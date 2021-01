Waarom Tom Dumoulin moet afrekenen met zijn demonen

VideoTom Dumoulin (30) stapt uit het peloton, stopt als profwielrenner en het is de vraag of hij ooit nog terugkeert. Want hij twijfelt al veel langer aan de existentiële vraag of hij nog wel topsporter wil zijn. Een reconstructie van zijn besluit dat in de wielerwereld is ingeslagen als een bom.