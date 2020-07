Waarom Valverde een klein trauma heeft aan het Belkin van 'Bau en Lau’

‘Cazzo!’ schreeuwt Belkin-ploegleider Merijn Zeeman vanachter het stuur naar de auto van Movistar. Een Italiaans scheldwoord uit een Nederlandse mond aan het adres van een Spanjaard, treffender kan je het internationale karakter van topsport niet schetsen. Het is de dertiende etappe van de Tour in 2013 en de auto van Movistar schoot zojuist bij het passeren rakelings langs die van Belkin. De zijspiegel trilt er nog van na. Een roekeloze wraakactie van het Spaanse team, waar Zeeman eigenlijk wel om kan grinniken. ‘Laten we even met Saxo gaan babbelen.’

Het is oorlog onder de ploegleiders. De rit is ontaard in een woedende waaieretappe, geheel volgens plan van het Nederlandse team. Dat Movistar-kopman Alejandro Valverde zojuist heeft lek gereden wordt voor kennisgeving aangenomen, de Belkin-renners blijven beuken op kop van de voorste groep. Bauke Mollema staat derde in het klassement en kan een geweldige zaak doen door de Spanjaard op grote achterstand te zetten. De Nederlandse formatie stond lang bekend als het lieverdje van het peloton. Die tijd is nu voorbij.