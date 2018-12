WADA krijgt in Moskou niet gewenste info

Van der Venne dolt tegenstan­der: ‘Hij was me helemaal kwijt’

21 december Richard van der Venne maakte vrijdagavond bij RKC (1-3 zege) in de stromende regen een einde aan zijn doelpuntendroogte, die exact de gehele herfst had geduurd. Na zijn treffer tegen Jong Ajax (2-1) op 21 september, tekende hij vrijdagavond in het sfeerloze Mandemakers Stadion koppend voor de 0-2 uit een hoekschop.