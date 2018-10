WADA trekt hoger beroep tegen Yara van Kerkhof in

Van Kerkhof weet de afwijkende bloedwaarden aan een aangeboren hartafwijking en een afwijking in de doorbloeding van haar longen. De ISU, die al om uitleg had gevraagd, was al overtuigd van haar onschuld, maar legde de zaak in het voorjaar toch voor aan het WADA, die zich vervolgens richtte tot het CAS. Het dopingagentschap stelt volgens de NOS nu dat een combinatie van factoren ten grondslag ligt aan de afwijkende waarden van Van Kerkhof.



Van Kerkhof is zelf steeds overtuigd geweest dat iedere verdachtmaking ‘volstrekt onterecht en ongegrond’ is. ,,Ik sta voor een schone sport. Daarom ben ik superblij dat de waarheid eindelijk overwonnen heeft en dat mijn onschuld bewezen is. Dit gevoel is onbeschrijflijk mooi. Ik hoop dat ik snel herstel van de mentale en financiële klappen en dat ik vanaf nu eindelijk zonder stress en zorgen kan gaan genieten van de mooiste sport op aarde.’’