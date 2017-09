Wageningen huldigt wereldkampioene Van Vleuten

Van Vleuten won goud in het Noorse Bergen, nadat ze eerder dit jaar al de Tour de France voor vrouwen (La Course) won, met winst op zowel de klim naar de Col d'Izoard als de tijdrit in Marseille. Van Vleuten triomfeerde ook in Ladies Tour Nederland. Daarin zegevierde ze, tot enthousiasme van veel Wageningers, in de proloog in eigen stad.