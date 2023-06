Wales en Schotland strijden om titel op World Cup of Darts: ‘ruziënde’ Belgen grijpen nipt naast finale

Met videoDe World Cup of Darts begon voor het Belgische duo Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts merkwaardig met een ruzie die ervoor zorgde dat beide mannen elkaar geen blik waardig gunden, maar uiteindelijk misten de Belgen de finale maar op een haar. Na het Nederlandse duo Danny Noppert/Dirk van Duijvenbode werden de Australische titelhouders Simon Whitlock en Damon Heta (8-7) uitgeschakeld, maar in de halve finale was Wales nipt te sterk.

Persoonlijke spanningen tussen Huybrechts en Van den Bergh zorgden ervoor dat er bij de twee Belgen in de eerste World Cup-wedstrijd tegen Finland zelfs geen handje vanaf kon, maar uiteindelijk kwamen ze goed op stoom. De persoonlijke vete werd even geparkeerd en nadat ze eerste werden in groep knikkerden ze Nederland eruit na een bloedstollende wedstrijd. Vandaag plaatsten ze zich voor de laatste vier. Australië, dat via Damon Heta een matchdart kreeg, werd in een eveneens heerlijke dartspartij met 8-7 verslagen. Daardoor komt er een nieuwe winnaar van de World Cup of Darts, want de Australiërs wonnen vorig jaar door in de finale te winnen van Wales.

We hebben ons lesje geleerd en dit gaat nooit meer voorkomen Kim Huybrechts

Het team van Wales, gevormd door Jonny Clayton en Gerwyn Price, waren uiteindelijk een te grote horde voor de Belgen. De Welshmen wonnen in de kwartfinale met 8-5 van Dennis Nilsson en Oskar Lukasiak uit Zweden, waarna ze zich voor de tweede keer in twee jaar tijd plaatsten voor de finale.

,,Wij Belgen hebben laten zien: we weten dat we het kunnen. We kwamen van 5-2 terug tot 6-6. En dan die laatste leg kregen we geen kans. Er waren kansen", treurden de Belgen na afloop bij Viaplay. Of er nog toekomst voor hen samen is na alle ophef van dit toernooi? ,,Sowieso, we spelen voor België. Het was een hobbelig parcours, maar morgen is het weer Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts en doet ieder zijn ding. Als we er volgend jaar weer samen moeten staan, dan staan we er. We hebben ons lesje geleerd en dit gaat nooit meer voorkomen", aldus Huybrechts.

Uitslagen:

Kwartfinales:

Wales - Zweden 8-5

België - Australië 8-7

Schotland - Frankrijk 8-0

Engeland - Duitsland 3-8



Halve finales:

Wales - België 8-7

Schotland - Duitsland 8-5



Finale:

Wales - Schotland

De andere halve finale ging tussen Schotland en Duitsland. De Schotten Gary Anderson en Peter Wright wonnen in de kwartfinale zeer overtuigend met 8-0 van Frankrijk (Thibault Tricole en Jacques Labre) terwijl de Duitsers voor het thuispubliek in Frankfurt wonnen van de als nummer één geplaatste Engelsen. Wereldkampioen Michael Smith en Rob Cross moesten hun meerdere erkennen in de Duitsers Gabriel Clemens en Martin Schindler. Het werd 8-3 voor de Duitsers, die het niet voor elkaar kregen om het eigen publiek te trakteren op een finaleplek. Schotland was in de halve eindstrijd met 8-5 te sterk.

Vanavond vinden de halve finales en finale plaats van de World Cup of Darts.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.