Wanda wil meer geld voor man Mauro, Howe kandidaat bij Spurs

Wanda wil meer geld voor man Mauro

Mauro Icardi staat nog tot medio 2021 onder contract bij Internazionale, maar de club uit Milaan wil het contract van de 25-jarige topspits uit Argentinië graag openbreken en verlengen. Icardi scoorde immers al 120 keer in 201 duels voor Internazionale. De contractonderhandelingen lopen echter nog niet voorspoedig. Wanda Icardi, de vrouw en tevens belangenbehartiger van de goaltjesdief, probeert het onderste uit de kan te krijgen wat het salaris van Icardi betreft. ,,We liggen nog heel ver uit elkaar,” liet Wanda al doorschemeren aan Italiaanse journalisten. ,,Afgelopen zomer was Mauro al dichtbij een overstap naar Juventus, maar Mauro koos er toen voor om bij Internazionale te blijven. Ik moet lachen als ik lees dat hij voor altijd bij Inter wil blijven, want dat is niet zeker.”

Howe kandidaat bij Tottenham Hotspur

Mocht Manchester United er komende zomer in slagen om Mauricio Pochettino los te weken bij Tottenham Hotspur, dan zal de club uit het noorden van Londen zijn pijlen richten op Eddie Howe. Dat schrijft de Daily Mail . De 41-jarige Howe is al sinds 2008 coach van Bournemouth, al maakte hij in 2011 een korte uitstap naar Burnley. Hij loodste Bournemouth in tien jaar van de laatste plaats in League Two naar de subtop van de Premier League.

Zola bevestigt interesse in Wilson

Engels international Callum Wilson lijkt op weg naar Chelsea. De 26-jarige spits uit Coventry moet in Londen de concurrentie aangaan met spitsen Álvaro Morata en Olivier Giroud, die tot nu toe respectievelijk zeven en vijf keer scoorden dit seizoen in alle competities. Wilson staat bij Bournemouth op negen goals en scoorde vorige maand bij zijn debuut voor de nationale ploeg van Engeland tegen de Verenigde Staten op Wembley (3-0).



,,Callum draait een goed seizoen en zal niet alleen in de belangstelling van ons staan,” zei Gianfranco Zola, assistent van hoofdtrainer Maurizio Sarri bij Chelsea. ,,Hij is sterk, snel en doelgericht. Hij is ook in de lucht een sterke spits, maar ik wil verder niet te veel op hem ingaan.” De opmerkingen van Zola over Wilson kwamen op een opmerkelijk moment, want Chelsea speelt vanavond op Stamford Bridge tegen Bournemouth in de kwartfinale van de League Cup.