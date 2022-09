Wanneer kan Max Verstappen wereldkampioen worden? In theorie over twee races al

Volgende week staat de Grand Prix van Italië op het programma, gevolgd door Singapore op 2 oktober. Mocht Verstappen die allebei winnen, terwijl Leclerc en Pérez helemaal naast de punten grijpen, dan is de tweede wereldtitel op rij voor de Red Bull-coureur al een feit. Erg voor de hand liggend is dit uiteraard niet.

Stel Verstappen wint Monza en Singapore, maar Leclerc óf Pérez pakt in beide gevallen de tweede plek, dan kan Verstappen op 9 oktober in Japan wereldkampioen worden. Met een zege op het Suzuka Circuit zou dat dan sowieso het geval zijn.

Maar er zijn uiteraard ook nog talloze andere mogelijkheden. Zo kan Verstappen natuurlijk een keer uitvallen, of telkens tweede worden achter Leclerc. Zelfs dan is de voorsprong van de Nederlander geruststellend. Het kan hooguit een paar weken extra duren voor hij zijn tweede wereldtitel pakt.

De problemen ontstaan pas echt als Verstappen meerdere keren zou uitvallen. Zijn concurrenten kunnen hem in dat geval in vijf races hebben ingehaald. Verstappen kwam dit seizoen twee keer niet over de finish, maar de laatste twaalf keer lukte dat telkens wel, in totaal negen keer zelfs als eerste. Het scenario van al die uitvalbeurten is kortom ook erg onwaarschijnlijk.