Wanneer sluiten de transfermarkten?

Australian Open Dominantie Grote Drie: veertiende gezamenlij­ke halve finale gloort

17:57 Rafael Nadal moet morgenochtend in Melbourne nog wel ‘even’ winnen van de Oostenrijker Dominic Thiem, maar de kans is groot dat de Grote Drie vrijdag voor de veertiende keer sinds 2007 gezamenlijk in de halve finale staan van een Grand Slam-toernooi.