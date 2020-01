Warren (57) oudste wereldkampioen bij BDO na zege op Williams

Samenvatting Kersvers kampioen Alvarado start ook bij het WK bij de Elite

12 januari Ceylin del Carmen Alvarado heeft voor het eerst de nationale titel veroverd bij de elitevrouwen. De 21-jarige Rotterdamse van de ploeg Alpecin-Fenix was in Rucphen een klasse apart. Het zilver was voor Annemarie Worst. Titelverdedigster Lucinda Brand finishte als derde.