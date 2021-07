Was dit Federers laatste Wimbledon? ‘Ik weet het echt niet’

VIDEO Droomfina­le Ney­mar-Mes­si in Copa na heerlijk gevecht Argentinië-Colombia

14:06 Argentinië heeft zich met moeite weten te plaatsen voor de finale van de Copa América. Na een 1-1 gelijkspel tegen Colombia brachten strafschoppen de beslissing. In de penaltyreeks was de Argentijnse doelman Emiliano Martínez de grote held door drie Colombianen van scoren af te houden. In de eindstrijd ontmoeten de Argentijnen zaterdag in het Maracanã van Rio de Janeiro gastland Brazilië, dat gisteren te sterk was voor Peru (1-0).