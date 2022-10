Wat betekent DRS in de Formule 1?

Younes Taha tekent al na paar maanden nieuw contract bij PEC Zwolle: ‘We hebben een speler voor de lange termijn in huis’

PEC Zwolle heeft het contract met Younes Taha opengebroken en verlengd. De middenvelder kwam in de zomer over van Jong FC Volendam en had een contract tot medio 2024 met een optie voor nog een jaar. Dat contract is nu met een jaar verlengd, waardoor hij sowieso tot en met 2025 vastligt met de optie voor nog een jaar.

