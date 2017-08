Wat deden de Formule 1-sterren tijdens hun zomerstop?

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton staat niet bepaald bekend als grijze muis en de drievoudig wereldkampioen vermaakte zich de afgelopen maand dan ook weer uitstekend. De 32-jarige Engelsman begon zijn vakantie op Barbados, waar hij net als vorig jaar feestvierde bij het Crop Over Festival met onder meer zangeres Rihanna. Hamilton vloog daarna door naar Cuba, waar hij zich inzette voor UNICEF.

Happy Sunday everyone! With love, from Cuba 🇨🇺❤️ @unicef #GodBless 90.9k Likes, 498 Comments - Lewis Hamilton (@lewishamilton) on Instagram: "Happy Sunday everyone! With love, from Cuba 🇨🇺❤️ @unicef #GodBless"

🇧🇧🇧🇧🇧🇧 163k Likes, 1,350 Comments - Lewis Hamilton (@lewishamilton) on Instagram: "🇧🇧🇧🇧🇧🇧"

Valtteri Bottas

Zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas deed het een stuk rustiger aan de afgelopen maand, als we de foto's moeten geloven. Bottas vierde vakantie in zijn geboorteplaats Nastola, in het zuiden van Finland. Daar genoot hij van de zonsondergang, maar Bottas zat niet helemaal stil. De 27-jarige Fin deed mee aan de Valtteri Bottas Duathlon, waarin hij een tijd van 1 uur en 25 minuten noteerde.

No filter needed 🇫🇮 #finland #nature #relax #VB77 22.6k Likes, 144 Comments - Valtteri Bottas (@valtteribottas) on Instagram: "No filter needed 🇫🇮 #finland #nature #relax #VB77"

Instagram post by Valtteri Bottas * Aug 21, 2017 at 3:06pm UTC 12.1k Likes, 43 Comments - Valtteri Bottas (@valtteribottas) on Instagram: "The first @valtteribottasduathlon was a success! So much fun! Big thanks to the people making the..."

Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo vierde de afgelopen weken vakantie in Los Angeles, waar hij rondjes scheurde in een Aston Martin.

Thanks @astonmartinbeverlyhills for the car the last few weeks. Top down sun shining really made my shirt feel at home. You guys are the homies @astonmartinlagonda #nerdpic 79.6k Likes, 457 Comments - Daniel Ricciardo (@danielricciardo) on Instagram: "Thanks @astonmartinbeverlyhills for the car the last few weeks. Top down sun shining really made my..."

Max Verstappen

Onze eigen Max Verstappen genoot vooral van zijn vakantie met vrienden en familie. Dankzij een massage is hij helemaal tot rust gekomen voor de hervatting van het seizoen, al kan hij toch ook het racen niet helemaal laten. Op een filmpje is te zien hoe hij met een voertuig door de bossen heen scheurt.



Uiteraard was de Nederlander ook aanwezig bij de Red Bull Zeepkistenrace die op 19 augustus weer in Valkenburg plaatsvond. Daar maakte hij een praatje met andere waaghalzen en fans.

Great soapboxes, great fans and great fun today at the #redbullzeepkistenrace 🏎💨 #vollegas #nietremmen #fullthrottle #dontbrake Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Aug 2017 om 5:54 PDT

Final days of my off season👌😎 #holiday #massage Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Aug 2017 om 10:08 PDT

Squad on tour ✌️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 8:55 PDT

Stoffel Vandoorne

Net als Max Verstappen rijdt ook Stoffel Vandoorne dit weekend een 'thuiswedstrijd' in het Belgische Spa. Om goed voor de dag te komen voor eigen publiek trok de Belg met een stel vrienden naar Montenegro om zijn rust te pakken. Zo kan de man, van wie bekend werd dat hij ook in 2018 voor McLaren blijft rijden, er weer helemaal tegenaan in het restant van het raceseizoen.

End of a great couple of days relaxing with my friends in #Montenegro #Kotor! 📸⬅️☀️🏝 #Summer2k17 Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 10:39 PDT

Fernando Alonso

Voor Vandoornes teamgenoot Fernando Alonso kende zijn zomerstop een persoonlijk succesje. Het Museo Fernando Alonso in het Spaanse Asturias, nabij zijn geboorteplaats Ovieda, behaalde een bezoekersrecord. Alonso dankt alle mensen voor het bezoeken van het museum dat geheel in het teken staat van de tweevoudig wereldkampioen.



Toch was er ook voldoende tijd om even te relaxen. Zo maakte hij op het Griekse eiland Mykonos zo nu en dan een fietstochtje en rustte hij daarna uit aan het zwembad. Geen vervelend plekje, zo te zien.

Bici esta mañana. Ahora un poco de relax en un sitio con magia. 🕺🏽😊 _____________________________________ Bike this morning. Now a bit of relax ok this magic place...🕺🏽😊 #agioslazarosresort #greece #magic #places Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Aug 2017 om 8:11 PDT

Jolyon Palmer

Stilzitten? Daar had de Brit Jolyan Palmer bijzonder weinig trek in. De coureur van Renault Sport trok naar Tanzania om de Kilimanjaro te beklimmen. Na een naar eigen zeggen ongelofelijk zware tocht haalde hij de top, die op iets minder dan zesduizend meter hoogte ligt. ,,Heel bijzondere ervaring", aldus Palmer, die daarna nog wel even van zijn welverdiende rust genoot op het zonnige Zanzibar, een eiland nabij Tanzania.

Kilimanjaro summit at 19,000 feet (5,900m) ✅. Unbelievably tough but an incredible experience! #Kilimanjaro Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Aug 2017 om 4:41 PDT

Post Kili R&R in Zanzibar! 🇹🇿🏝 #soakingupthesun #completechill Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Aug 2017 om 8:59 PDT

Kevin Magnussen

Geen vakantie op een paradijselijk eiland voor Kevin Magnussen. De Deen, die vorige maand nog in de clash ging met Nico Hulkenberg, bracht zijn tijd net als Palmer door op grote hoogte, zij het in een vliegtuigje met zijn grootvader. Magnussen heeft ook nieuwe vrienden gemaakt, zo blijkt, in de vorm van een varken.

"It's the best time sitting next to each other flying this little plane," @KevinMagnussen said on flying with his granddad. What are your favorite summer hobbies? Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 6:53 PDT

Just made a new friend. 😀🐖 5,811 Likes, 208 Comments - Kevin Magnussen (@kevinmagnussen) on Instagram: "Just made a new friend. 😀🐖"

Nico Rosberg

Ondanks het feit dat Nico Rosberg dit seizoen met pensioen is, blijkt racen toch niet volledig weg te zijn uit het leven van Rosberg. Zo nam hij zijn kindje in de kinderwagen mee voor een wandeling door de wereldberoemde tunnel in Monaco, waar de bolides ook doorrijden tijdens de Grand Prix.

Romain Grosjean

Romain Grosjean koos net als een aantal van zijn collega's voor een actieve vakantie. Hier doet de coureur van Haas kunstjes op een surfboard aan de kust van Corsica. De in Zwitserland geboren Grosjean stapte ook op de fiets op het eiland in de middellandse zee. Het leverde fraaie plaatjes op.

🙃🙃🙃 5,713 Likes, 33 Comments - Romain Grosjean (@grosjeanromain) on Instagram: "🙃🙃🙃"

Awesome views on the bike today... 👍 #r8g #Training #cycling 5,409 Likes, 13 Comments - Romain Grosjean (@grosjeanromain) on Instagram: "Awesome views on the bike today... 👍 #r8g #Training #cycling"

Lance Stroll

Lance Stroll bracht zijn zomer door op de Turks- en Caicoseilanden, eilandengroepen die deel uitmaken van de Antillen. De F1-rookie van Williams sloeg er onder andere een balletje op de golfbaan.

She's on the dance floor, but she ain't home yet. Slight break to the left bro..? 5,145 Likes, 25 Comments - Lance Stroll (@lance_stroll) on Instagram: "She's on the dance floor, but she ain't home yet. Slight break to the left bro..?"

Marcus Ericsson

Echte liefde voor het racen, dat kun je Marcus Ericsson niet ontzeggen. De Zweed van Sauber hing ook tijdens zijn vakantie rond op het circuit. Ericsson bracht zijn broertje de fijne kneepjes bij op de baan van Rockingham in Engeland.

Marcus Ericsson on Twitter With my brother @EricssonHampus today, trying to teach him a thing or 2 😜. Last time @RockinghamUK was -09 when I won in British F3 😎 #ME9

Daniil Kvyat

Daniil Kvyat koos voor Monaco als uitvalsbasis van zijn vakantie. De coureur van Toro Rosso had er gezelschap van zijn knappe vriendin Kelly Piquet. De Rus doodde zijn tijd in het vorstendom op een boot, aan het strand of met een potje boksen.

Instagram post by Daniil Kvyat * Aug 15, 2017 at 1:12pm UTC 14.5k Likes, 131 Comments - Daniil Kvyat (@danydk1) on Instagram

🥊🥊🥊 @j.vaulerin 4,459 Likes, 82 Comments - Daniil Kvyat (@danydk1) on Instagram: "🥊🥊🥊 @j.vaulerin"

Sergio Perez

Family time voor Sergio Perez. De Mexicaan van Force India laadde zich deze zomer in alle rust - waar, dat laat Perez niet weten - op voor de restant van het seizoen.